دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تؤجل إطلاق هاتف Mate X القابل للطي حتى شهر نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة هواوي في مؤتمر إعلامي عقد مؤخراً في Shenzhen، عل أن الشركة تخطط لتأجيل إطلاق هاتفها القابل للطي من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر، على أن يأتي الهاتف ببعض التعديلات في التصميم.

يبدو أن الإختبارات التي أجريت من هواوي على هاتف Mate X خلال الفترة الماضية قد كشفت عن حاجة الهاتف إلى مزيد من التعديلات في التصميم، وهو ما أكدته هواوي في مؤتمر إعلامي عقد مؤخراً، كما أعلنت على أن الإصدار الجديد من الهاتف الذي يأتي ببعض التعديلات في التصميم سيطلق رسمياً إلى الأسواق في نوفمبر.

وتشير التوقعات إلى أن العملاق الصيني ترغب في التأكد بشكل كامل من كفاءة تصميم هاتف Mate X قبل إطلاقه إلى الأسواق المختلفة، وذلك لتفادي ظهور أي عيوب في التصميم، من جانب أخر شملت التعديلات التي أجريت في تصميم الهاتف كلاً من فواصل Falcon، مع تصميم أقل سماكة لزر الطاقة.

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ولقد أكدت هواوي أيضاً على خططها لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي، على أن تقدم الإصدار الجديد في بداية العام المقبل، حيث من المقرر أن يأتي الإصدار الجديد بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية لتستبدل هواوي التصميم المعدني لتدعم هذا الإصدار بمساحة أكبر في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تؤجل إطلاق هاتف Mate X القابل للطي حتى شهر نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.