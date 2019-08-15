شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية اليمنية تتسلم قصر معاشيق الرئاسى بعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول، اليوم الخميس،أن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية تسلمت قصر معاشيق الرئاسى فى محافظة "عدن" جنوبى البلاد، من عناصر المجلس الانتقالى.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم ـ إن لجنة سعودية ـ إماراتية وصلت اليوم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالى من المؤسسات الحكومية والعسكرية فى المدينة.

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كانت قوات التحالف برئاسة السعودية طالبت قوات المجلس الانتقالى بالانسحاب من المواقع التى استولت عليها من قوات الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، حيث اشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعت إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالى من أجل التوصل إلى تسوية.

يذكر أن معارك نشبت لعدة أيام بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالى أسفرت عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول فضلا عن قصر معاشيق الرئاسى ومؤسسات أخرى.