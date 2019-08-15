شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الحرية والتغيير بالسودان تعد قائمة مرشحى مجلس السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعدت لجان في قوى الحرية والتغيير بالسودان، القائمة النهائية لمرشحي مجلس السيادة ومنصب رئيس الوزراء.

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وقالت مصادر سياسية لشبكة "سكاى نيوز"، أن من بين المرشحين، الأكاديمية فدوى عبد الرحمن، والباحث بكر فيصل والناشط صديق تاور، والقيادي بالحرية والتغيير طه عثمان إسحاق، بينما يتوقع اختيار العضو المدني الخامس في مجلس السيادة من حركة نداء السودان ويرجح أن يكون تحديدا من الجبهة الثورية، ولا يزال عبد الله حمدوك أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء.

ويجتمع المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الخميس، لبحث الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة وتسمية رئيس الوزراء.