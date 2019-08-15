شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن الكويتية تنشر خبرا غريبا بعنوان "يوم بلا وفيات فى الكويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واقعة نادرة الحدوث لا تكاد تشهدها دولة الكويت، لم تسجل الكويت أمس الأربعاء أي حالة وفاة، وهو عكس المعتاد حيث يتم الإعلان يوميًا عن حالات الوفيات لكل يوم بحسب صحيفة الوطن الكويتية.



وقالت الصحيفة إنه وفق كشف البلدية لوفيات يوم أمس الموافق 14 أغسطس من العام 2019، فلم يرد أي من الأسماء المدرجة في حالات الوفيات.

كما دعت الصحيفة للكويتيين بطول العمر قائلة "أمد الله في أعماركم ومتعكم بالصحة والعافية".