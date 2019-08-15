شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كاميرا بـ 360 درجة تراقب رحلات قطار المشاعر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية فى قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" محمد الأحمدي، وجود 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة "360 درجة" فى مركز التشغيل والتحكم لمراقبة المحطات التسع، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تنقلاتهم بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف وفقا لموقع "عكاظ"، أن مركز التشغيل والتحكم فى قطار المشاعر المقدسة، يحوى نظاما متقدما لمراقبة حركة قطارات المشاعر مع إشعار النظام بوجود أى خلل يعترض القطارات، ويتطلب التدخل السريع من المهندسين الموجودين فى المركز.

وأشار منسق الإتصالات والإشارات اللاسلكية فى قطار المشاعر، إلى أن مكونات مركز التشغيل والتحكم يضم مكتب المشرف على مراقبة القطارات، وآخر لمراقبى القطار، ومكتب لمركز المعلومات، بالإضافة إلى الغرفة الاحتياطية لمركز التحكم، وفرق التدخل من المقاولين المتعاونين مع المشروع، ومكتب بخط الكهرباء للقطار، ومكتب المهندسين، بالإضافة إلى وجود مرافق لقوات أمن المنشآت، ووزارة الحج والعمرة، والهلال الأحمر، يستطيع مركز التحكم والتشغيل التحكم فى 60 بابا أوتوماتيكيا فى القطار.

Advertisements

من جانب آخر، كشف مدير السلامة فى قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، المهندس عبدالله العتيبى، عن تطبيق معايير وقواعد عالمية فى السلامة العامة والمهنية لأمن وسلامة القطارات وركابها والعاملين فيها من المخاطر والإصابات، وذلك خلال موسم حج 1440هـ.

وأشار، إلى أن السلامة العامة والمهنية تأتى فى مقدمة الأولويات فى الشركة، وتوليها إهتماما بالغا انطلاقا من قيمها التى تسعى إلى تحقيقها بشكل دائم، مبينا أنه تم تدريب العاملين فى قسم السلامة بمشروع قطار المشاعر بمستويات تدريبية عالية المستوى، والتى بدأت من المرحلة الأساسية إلى المتقدمة، بهدف تنمية مهاراتهم وأدواتهم المهنية عند مواجهة حالات الطوارئ.