مقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى التظاهر لمساندة الجيش العراقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، أنصاره إلى التظاهر، الجمعة، فى مختلف مدن البلاد لمساندة الجيش العراقى. وجاءت دعوة مقتدى الصدر، ردا على دعوات أطلقها قيادى فى كتائب النجباء، إلى حل الجيش العراقى واتهامه بالخيانة عقب حادثة انفجار مخازن العتاد داخل معسكر الصقر فى بغداد. Advertisements كان الأمين العام لما يسمى "مجلس شورى العلماء" فى كتائب النجباء، يوسف الناصرى، قد دعا إلى حل الجيش العراقى.

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