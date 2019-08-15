لجنة عسكرية سعودية تصل عدن للإشراف على انسحاب قوات "الانتقالي"

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

وصلت لجنة عسكرية سعودية، الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المدينة.

وقال مصدر عسكري يمني رفيع للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن اللجنة وصلت عدن جنوبي البلاد، للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المواقع العسكرية، والمؤسسات التي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر أي بيان من الجانب السعودي أو اليمني حول الأمر.

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ومؤخرا، اجتمع الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع السلطات السعودية، وبحث الجانبان تطورات الوضع في عدن، فيما دعت الرياض الأطراف اليمنية بالعاصمة المؤقتة إلى الحوار.

وقبل أقل من أسبوع، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا كاملا" على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين فضلا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.