اليمن.. "المجلس الانتقالي" يدعو إلى تمكين دولة "الجنوب"

عدن/شكري حسين/ الخليج 365

دعا المجلس الانتقالي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، دول التحالف العربي إلى تسليم إدارة الجنوب لأهلها وتمكينهم من إقامة دولتهم.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن فعالية أقامها المجلس، في عدن حملت اسم "مليونية النصر والثبات".

وفي وقت سابق اليوم، احتشد مئات الآلاف في ساحة العروض بمدينة خور مكسر، استجابة لدعوة وجهها "المجلس" لأنصاره تحت اسم "مليونية النصر والثبات"، لإظهار حجم الدعم الجماهيري الذي يحظى به، قبل الذهاب إلى الحوار الذي دعت إليه السعودية بين المجلس والحكومة اليمنية، حسب مراقبين.

وطالب البيان، الذي اطلعت عليه الخليج 365، المجتمع الدولي والتحالف العربي "باحترام إرادة شعب الجنوب في مطالبته بالاستقلال".

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وعبر البيان عن تأييد الشعب الجنوبي لكل ما قامت به ما وصفته بـ"المقاومة الجنوبية" في حماية الشعب وبسط الأمن، واعتبار ذلك اجراء ضروري اقتضته الحاجة.

وجدد الحاضرون تفويضهم لرئيس المجلس "عيدروس الزبيدي" بمواصلة تحمل المسؤولية التاريخية بالتفويض الممنوح له من الشعب لإقامة دولة الجنوب، حسب المصدر نفسه.

كما شددوا على ضرورة استكمال وتطهير باقي المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى وادي حضرموت "شرقي البلاد"، الخاضع لقوات الحكومة الشرعية.

وتأتي دعوة الانتقالي الجنوبي أنصاره إلى الاحتشاد، عقب سيطرته على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد 4 أيام من المعارك الشديدة مع قوات الحكومة الشرعية، راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا بينهم مدنيون، وأصيب 260، حسب إحصاءات لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.