وفد اعلامي يزور قرية “ال ينفع” في ضيافة الشيخ ” بن حموض”

الخليج - سلمى القحطاني

استضاف شيخ شمل قبائل بني مالك شهران سراة وتهامة الشيخ “عبدالرحمن بن حموض ” وفد مكون من عدد من أعلامي منطقة عسير مع عدد من المرشدين السياحيين يتقدمهم الدكتور “محمد بن زلفة” حيث قاموا بزيارة لقرية وطن ال ينفع ولمتحف تنمية



ورحب الشيخ “بن حموض” بالضيوف مقدماً شكره على هذه المبادرة التي تؤكد تلاحم أبناء المملكة من كافة محافظاتها ومناطقها.وتفاعلا مع مشروع ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه.



فيما تحدث الدكتور “محمد زلفة” نيابة عن الإعلاميين “ أن هذه المبادرة تؤكد تلاحم أبناء هذا الوطن فاليوم نتواجد في قرية وطن ال ينفع، وسنكون كذلك في كل القرى التراثية التي تحكي تراث وعراقة منطقة عسير، فالحمد لله تزخر مملكتنا الغالية بمقومات التراث الشعبي”.





وزار الوفد بعد تناول طعام الغداء في منزل الشيخ “بن حموض” قريه ال ينفع برفقه الاستاذ عبد الله بن حموض وأعضاء لجنة عن القرية تم شرح تاريخ القرية ونشأة التعليم الذي بدأ منذ عام١٣٦٤ للهجرة، والحروب التي خاضها أهالي القرية واستعراض للمخطوطات والوثائق والعهود القديمة. موضحا ذالك بمخطوطات مدونه منذ عصور في هذه القريه الساحره بجمالها الرباني متحدثا بها محافظ المجارده سابقا الأستاذ يحيى بن حموض حيث اجزل في شرح موجز عن الحضاره الغائبه عن الاعلام والقنوات التلفزيونه والاذاعيه التي لم تعطيها حقها بدعمها لمثل هذا التراث الشعبي الاصيل ولاسيما من مملكتنا الحبيبه ..



بعد ذلك قام الوفد الإعلامي بعمل جولة ميدانية بمرافقة حيث شاهدوا المباني القديمة والمسجد الذي أنشأ في العهد الأموي عام ١٠٥ هجري والعديد من الآبار والنقوش والطبيعة الجذابة التي تتميز بها القرية.



وختمت هذه الجوله بزيارة الوفد الإعلامي متحف تمنية بقرية القاريه وهو متحف خاص بالأستاذ عبدالهادي بن مداوي الذي يحتوي على العديد من القطع التراثية والملبوسات التقليدية والاسلحة المستخدمة قديما من بنادق مختلفة ورماح وخناجر وسيوف.وبعض القطع النادره الاثريه .