قطار_الحرمين السريع ينقل الحجاج بين #مكة و #المدينة.. للمرة الأولى

صحيفة الخليج الالكترونية

حظي ضيوف الرحمن بتجربتهم الأولى في الانتقال السريع من المدينة المنورة وجدة إلى مكة المكرمة والعودة كذلك عبر قطار الحرمين، في تجربة هي الأولى للحجاج هذا الموسم، حيث اقترن انطلاق هذه الخدمة لنقل الحجيج بين المدينة ومكة مروراً بجدة مع موسم حج 1440هـ، عبر جدول رحلات منذ الثامنة صباحاً حتى قُبيل منتصف الليل يومياً.

وأفاد مدير عام التشغيل والصيانة بقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، بأن جدول الرحلات الذي أعد خصيصًا لموسم حج 1440هـ شمل 192 رحلة، موضحًا أن العمليات التشغيلية التي تديرها الكفاءات الوطنية الشابة العاملة في مشروع قطار الحرمين خصصت قطارات مزدوجة خلال التشغيل في موسم الحج لاستيعاب الطلب المتزايد على هذه الخدمة النوعيّة بحيث يتم ربط قطارين بالرحلة الواحدة.

وقال “الحربي”: تبلغ سعة كل قطار 417 مقعداً ليصبح إجمالي عدد المقاعد 834 مقعداً في الرحلة الواحدة بما يتجاوز سعة 20 حافلة كبيرة، بمعنى أنه من خلال كل رحلة بالقطار يتم إزاحة 20 حافلة من الطرق بما يرفع مستوى سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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وأضاف أن عدد المسافرين الذين استفادوا من خدمات النقل بالقطار خلال هذا الموسم وفي الاتجاهين تنامى في ظل ما خُصص للتشغيل من طاقة استيعابية تجاوزت 158 ألف مقعد أثناء الموسم بين جميع المحطات، ومعها تمكن قطار الحرمين من نقل أكثر من 50 ألف حاج من مختلف دول العالم، إلى جانب استيعاب الطلب المتنامي على نقل المسافرين لقضاء إجازة عيد الأضحى بين مكة وجدة والمدينة خلال الموسم.

وأردف: الخطط التشغيلية لموسم الحج القادم 1441هـ ستتضاعف مع تدشين المحطة الخامسة لقطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث سيتمكن الحجاج القادمون إلى جدة عبر الرحلات الداخلية والدولية من الانتقال فوراً إلى مكة المكرمة من خلال المحطة الجديدة.

وتابع: المحطة تمتاز باتصالها بالمطار تسهيلًا لخدمة الحجاج وزوار الحرمين وتيسير استقبال القادمين منهم جواً والمغادرين، كما تضم المحطة ستة مسارات للقطار وتستوعب المحطة وصول أكثر من ألف مسافر في الساعة، كما تستوعب أكثر من ألف مغادر من المحطة خلال الساعة الواحدة.

ولفت “الحربي” إلى أن إدارة التشغيل تقوم بقياس درجة رضا الحجاج تجاه الخدمات المقدمة وكانت النتائج إيجابية جداً.