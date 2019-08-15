مسالخ أمانة عسير وبلدياتها تستقبل أكثر من 22 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى

الخليج - سلمى القحطاني استقبلت مسالخ أمانة منطقة عسير و بلدياتها أكثر من 22 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن استقبال الاضاحي في مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها وبلدياتها سارت وفق خطة العمل التي وضعت لها مسبقا والتي هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المضحين عبر تقديم أفضل الخدمات لهم من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية مع الحد من الذبح العشوائي .

مشيرا الى أن الاستعداد المبكر والتنسيق الجيد أسفر عن انسيابية العمل في المسلخ.

وأكد الحميدي بأن خطة عمل المسالخ التي وضعتها الأمانة ركزت على تأكيد وتعزيز الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية لعمل المسالخ خلال أيام العيد وشملت تفعيل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، ويندرج هذا العمل ضمن جهود الامانة وبلدياتها من أجل حفظ الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسالخ ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الجدير بالذكر فإن مسلخ الأمانة و بلدياتها قد استقبل خلال أيام العيد الأربعة الأولى نحو 22.698 ألف رأس من الأغنام والماعز والبقر، و تم إعدام عدد 21 من الاضاحي لوجود موانع صحية وإعدام جزئي لعدد 510 أضحية.

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