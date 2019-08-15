عمدة ألمانية تعلن حاجة بلدتها لطبيب بطريقة غير تقليدية

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

يبدو أن عمدة بلدة كولنبورج بولاية بافاريا الألمانية، كانت موفقة، عندما أشارت إلى حالتها الاجتماعية، في الإعلان الذي نشرته البلدية بحثا عن طبيب، حيث تلقت البلدية بالفعل الكثير من طلبات الراغبين في الحصول على الوظيفة.

وعلقت العمدة يوزيفا شميد (45 عاما) على تأثير الإشارة في الإعلان إلى أنها غير متزوجة، قائلة: “لقد كان تأثير هذه الإضافة الصغيرة مذهلا حقا”.

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وأضافت العمدة، في تصريحات صحفية: “لم نكن نتوقع ذلك أبدا، لقد فوجئنا بعض الشيء”.

وكانت بلدية كولنبورج قد نشرت إعلانا في “دورية الأطباء الألمان” للبحث عن طبيب عام، أو طبيبة، مضيفة عبارة “العمدة لم تتزوج بعد”.

أكدت شميد أن البلدية على اتصال الآن، وبشكل محدد، مع طبيبة من منطقة فرانكفورت، بشأن الوظيفة.

وأشارت العمدة إلى أن بعض المتقدمين أبدوا اهتماما بأمر العمدة غير المتزوجة أكثر من اهتمامهم بالوظيفة، “ولكني لا أستطيع الرد على هؤلاء بسرعة”، حسبما أكدت العمدة.