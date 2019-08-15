دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إعدادات الخصوصية في مجموعات فيس بوك أصبحت إما عامة أو خاصة

قللت فيس بوك خيارات تحديد نوع مجموعات المنصة إلى خاص وعام بعد الاستغناء عن الخيار السري الثالث.

أعلنت فيس بوك أنها تعمل على جعل الأمور بسيطة بالنسبة للمستخدمين لفهم سياسة المجموعات على المنصة، وذلك من خلال تقليل خيارات ظهور أو عرض المجموعة إلى خاص أو عام، بعد أن كانت سابقًا تتيح خيارات عام، مغلق، سري عند إنشاء المجموعة أو ضبط الإعدادات.

ربما مع التدقيق لن يرى المستخدم أي اختلاف كبير في الموضوع، لكنه سيجد الأمر أسهل لفهم طبيعة عمل كل نوع.

حيث بالإعدادات الجديدة في مجموعات فيس بوك الخاصة سيتمكن الأعضاء فقط من رؤية المحتوى المنشور فيها من باقي الأعضاء. كما أن مدير المجموعة سيحدد من بإمكانه الوصول إليها من خلال خيار لتحديد ما إذا كانت المجموعة مرئية أو مخفية.

أما المجموعات العامة فستظهر بالطريقة العادية التي تظهر فيها أي مجموعة على المنصة مع خيارات تحكم طبيعية لمديرها.

Advertisements

لكن في نفس الوقت، فإن سياسة الخصوصية على كلا النوعين من المجموعات ستكون مشابهة للالتزام بقوانين فيس بوك المختلفة.

بمعنى أخر، فإن خيار المجموعة الخاصة أصبح يحوي خياري المجموعات المغلقة والسرية معًا، فيما تم تفصيلها بشكل أكبر لتحمل خيارات مجموعة مرئية أو غير مرئية تحت خيار المجموعات الخاصة، فيما بقيت المجموعات العامة بنفس الآلية السابقة.

المصدر:

Facebook

التدوينة إعدادات الخصوصية في مجموعات فيس بوك أصبحت إما عامة أو خاصة فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.