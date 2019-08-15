شكرا لقرائتكم خبر عن 176 دولة تسمح لمواطنى الإمارات بالدخول دون تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفع عدد الدول التي تمكن حاملي الجواز الإماراتي العادي من الدخول دون تأشيرة مسبقة لـ 176 دولة عالمياً، وذلك بعد إعلان جنوب أفريقيا أمس، إعفاء مواطني الدولة من حملة جوازات السفر من تأشيرة السفر المسبقة، على أن يبدأ تنفيذ قرار الإعفاء اعتباراً من اليوم الخميس.

ووفقًا لموقع صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن جواز السفر الإماراتي مجدداً عزز صدارته ضمن الأقوى عالمياً، والأكثر نفوذاً بعد إضافة نقطة جديدة للإعفاء من التأشيرة.

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وارتفع عدد الدول التي تعفي حاملي جواز السفر الإماراتي من التأشيرة المسبقة إلى 117 دولة و59 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت، وذلك بعد تحديث مؤشر "باسبورت إندكس" العالمي لينخفض في الوقت نفسه عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 22 دولة من أصل 198 دولة.