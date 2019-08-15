شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: ترامب وعد بمد المنطقة الآمنة شمال سوريا 20 ميلا وإخراج الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية التركى، مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وعد بأن تمتد المنطقة الآمنة فى شمال سوريا 20 ميلا مع إخراج المقاتلين الأكراد منها.

كان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو قد أكد الأسبوع الماضى إن تركيا لن تسمح بتأخر عملية المنطقة الآمنة التى تسعى مع الولايات المتحدة لإقامتها فى سوريا مما يجعلها تلقى نفس مصير اتفاق مدينة منبج.

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وكانت خارطة طريق منبج اتفاقا توصل إليه أعضاء حلف شمال الأطلسى العام الماضى وينص على انسحاب مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة بالكامل. وتصنف أنقرة هذه الوحدات منظمة إرهابية.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة على إقامة مركز عمليات مشترك فى تركيا لتنسيق وإدارة منطقة آمنة مزمعة فى شمال شرق سوريا فى خطوة يبدو أنها جاءت للحد من فرصة قيام تركيا بتحرك عسكرى وشيك.