اخبار الخليج

تعيين وزير التربية والتعليم ناطقًا رسميًا باسم الحكومة فى موريتانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير التربية والتعليم ناطقًا رسميًا باسم الحكومة فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الموريتانية، فى بيان رسمى لها،  تعيين سيدي سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ناطقا رسميا جديدا باسم الحكومة الموريتانية، مع الاحتفاظ بمهامه الوزارية.

 

وكانت مهمة النطق باسم الحكومة، منوطة بوزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد غابر، ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من تعيين الحكومة الموريتانية التي يقودها الوزير الأول، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين وزير التربية والتعليم ناطقًا رسميًا باسم الحكومة فى موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا