شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير التربية والتعليم ناطقًا رسميًا باسم الحكومة فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الموريتانية، فى بيان رسمى لها، تعيين سيدي سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ناطقا رسميا جديدا باسم الحكومة الموريتانية، مع الاحتفاظ بمهامه الوزارية.
وكانت مهمة النطق باسم الحكومة، منوطة بوزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد غابر، ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من تعيين الحكومة الموريتانية التي يقودها الوزير الأول، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
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