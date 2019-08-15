شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العراق فقد 36 مليار دولار فى حربه ضد داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة (الأونكتاد) للتنمية التابعة للأمم المتحدة، أن العراق فقد 36 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات الماضية، فى حربه ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت المنظمة - فى تقرير لها أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الخميس، أن العراق فقد نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى والحرب الدائرة مع داعش وبقية العناصر الإرهابية، موضحا أن العراق فقد العام الماضى فقط 4.885 مليار دولار مقارنة بفقد 5.032 مليارات دولار عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن العراق فقد نحو 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقد 7.574 مليار دولار عام 2015، لافتا إلى أن عام 2014 الأكبر فى خسارة استثمارات أجنبية مباشرة، حيث فقد نحو 10.176 مليار دولار مقابل 2.335 مليار دولار عام 2013.

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وأكد التقرير أن الاقتصاد العراقى تراجع بشكل حاد طوال السنوات الماضية، جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب فى المنطقة.