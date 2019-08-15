شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدفاع السودانية: تأجيل محاكمة عمر البشير إلى 19 اغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد ممثل هيئة الدفاع السودانية، بتأجيل محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجارى، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

و كان قد اعلن القضاء السوادنى، فى وقت سابق، عن تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، للمرة الثانية، بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية فى البلاد.