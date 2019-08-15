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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تسليم كتب المقررات الدراسية لإدارات التعليم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
سلمت وزارة التعليم عدداً من إداراتها في المناطق والمحافظات المختلفة كتب المقررات الدراسية تمهيداً لبداية العام الدراسي الجديد 1440-1441هـ.
ويأتي استقبال الإدارات التعليمية دفعات من الكتب الدراسية، تمهيدا لتوزيعها على المدارس المختلفة بالمحافظات والمدن مع بداية الأسبوع المقبل.
إلى ذلك زار عدد من مديري إدارات التعليم بالمناطق مستودعات الإدارة للوقوف والإشراف على ترحيل الكتب إلى مناطقهم لبدء توزيعها على المدارس وفق الخطط الزمنية المحددة لذلك.
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