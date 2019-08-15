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الأزمات القلبية تزداد مع انتشار بيع الأطعمة السريعة

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حذّرت دراسة استرالية جديدة من تأثير ثقافة الطعام على صحة القلب بعدما أظهرت نتائجها زيادة معدّل الإصابة بالنوبة القلبية في مناطق انتشار منافذ بيع الأكلات السريعة. وتحتوي الأطعمة السريعة على كميات أكبر من الدهون والملح والسعرات الحرارية، ويرتبط تناولها بالوزن الزائد وأمراض الضغط والسكري والقلب.

وأجريت الدراسة في جامعة نيوكاسل الاسترالية، ووجد فريق البحث أن المناطق التي تزداد فيها منافذ بيع الأكلات السريعة يزداد معدل الإصابة بالأزمات القلبية فيها بـ 4 إصابات لكل 100 ألف شخص.

ونُشرت نتائج الدراسة في "يوروبيان هارت جورنال"، وتضمنت المناطق الاسترالية التي تم مسح بياناتها في الدراسة الريف والحضر خلال سنتين بين عامي 2011 و2013.

ودعت نتائج الدراسة إلى سياسات تنموية تشجّع على انتشار أماكن بيع الأطعمة الصحية لتحسين الصحة العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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