5 ميزات جديدة ستصل إلى هاتف غوغل "بيكسل 4"

من المتوقع أن تطلق غوغل هاتفها المرتقب "بيكسل 4" في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بميزات جديدة لم تكن متوقعة من ضمنها رادار استشعار الحركة للتحكم في الهاتف عن بعد دون لمسه، وشريحة الأمان لحفظ البيانات دون مشاركتها، والعمل بأحدث إصدارات نظام تشغيلها "أندرويد كيو".

نستعرض فيما يلي أبرز 5 ميزات جديدة من المؤكد أنها ستصل إلى هاتف "بيكسل 4":

1- مستشعرات حركة جديدة:

يتيح التحكم بالهاتف دون لمس الشاشة باستخدام إيماءات اليد فقط، بفضل رادار استشعار الحركة الذي يُسمى (سولي) Soli، حيث يستشعر الحركات الصغيرة التي تحدث حول الهاتف، لتخطي الأغاني أو إنذارات المنبه وإسكات المكالمات الهاتفية بالتلويح باليد فقط دون الإمساك بالهاتف.

2- ميزة التعرف على الوجه:

يعمل الهاتف بشكل مختلف عن آي فون وغيره، فعند الاقتراب من الهاتف يعمل Soli بشكل استباقي على تشغيل مستشعرات التعرف على الوجه، مع إدراك أنك قد ترغب في إلغاء قفل هاتفك. وإذا تعرفت عليك مستشعرات التعرف على الوجه والخوارزميات، فسيتم فتح الهاتف في حركة واحدة.

والأفضل من ذلك؛ أن ميزة التعرف على الوجه تعمل في أي اتجاه تقريباً، كما يمكنك استخدامها في عمليات الدفع الآمنة، ومصادقة التطبيقات أيضاً.

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3- تأمين بياناتك:

لحماية خصوصيتك وأمنك، ستعمل تقنية التعرف على الوجه بالهاتف على معالجة صورك عبر شريحة الأمان (Titan M)، بحيث لا تنتقل بيانات الصورة خارج هاتفك أبدًا، وبالمثل ستتم معالجة بيانات رادار استشعار الحركة Soli أيضاً على هاتفك، ولا يتم حفظها أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى.

4- كاميرا خلفية متعددة العدسات:

تصميم جديد للكاميرا الخلفية في شكل نتوء مربع يضم أكثر من عدسة، والنتوء يحتوي على أكثر من عدسة إلى جانب فلاش بالأسفل مع وجود مستشعر على يمينه.

5- يعمل بنظام Android Q:

ستكون سلسلة هواتف Pixel 4 من أول الهواتف التي تعمل على أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد Android Q.