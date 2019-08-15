"ريزر" تطلق فأرة ألعاب بأزرار بصرية

أطلقت شركة "ريزر" الأمريكية فأرة الألعاب Viper الجديدة، والتي تعتمد على أزرار بصرية بدلاً من الأزرار الميكانيكية التقليدية، بسعر 80 دولاراً.

وأوضحت الشركة أن الأزرار البصرية من شأنها زيادة سرعة الفأرة، حيث تمتاز الفأرة الجديدة بزمن استجابة يبلغ 2ر0 مللي ثانية، وهو معدل أسرع ثلاث مرات من الأزرار الميكانيكية.

وتعتمد الفأرة ، التي تزن 69 غراماً، على المستشعر البصري ريزر 5G مع ما يصل إلى 16000 dpi، وما يصل إلى 450 IPS، ومعدل تسارع 50G، ومعدل استقصاء 1000 هرتز.

وتم تصميم الفأرة لعدد 70 مليون نقرة، كما تم تجهيزها بكابل Speedflex المرن للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص 8 مفاتيح قابلة للبرمجة بوحدات الماكرو والوظائف الثانوية.