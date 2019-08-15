أنباء عن وفاة شخص إثر سقوط قذائف على مطار معيتيقة

وأشارت الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة الدولي، على موقع "فيسبوك" إلى تعرضه لسقوط قذائف، مما اضطر طائرة الخطوط الجوية الأفريقية إلى الهبوط بمطار مصراتة الدولي وإغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة لحين إشعار آخر. في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام ليبية، عن وفاة شخص إثر سقوط قذائف على مطار معيتيقة، مؤكدة أن دوي ستة انفجارات عنيفة هزت محيط القاعدة الجوية في المطار.

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