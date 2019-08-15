من قمر صناعي إماراتي.. صورة فضائية عالية الدقة للحرم المكي

وتأتي الصورة خلال موسم الحج لعام 1440 هجري الموافق 2019 ميلادي. "خليفة سات" صنع بالكامل داخل مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%. ويخصص القمر لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم. ويساهم "خليفة سات" في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

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