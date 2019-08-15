دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme 5 ينطلق قريباً بكاميرة رباعية وبطارية بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Realme لإطلاق كلاً من هاتفي Realme 5 وRealme 5 Pro في مؤتمر يعقد في الهند في 20 من أغسطس، وفي إعلان تشويقي جديد تم تأكيد قدرة 5000 mAh في البطارية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

نشرت علامة Realme التجارية إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن مزيد من مميزات هواتفها المرتقبة Realme 5 وRealme 5 Pro، حيث أكد الإعلان التشويقي على أن الإصدارات الجديدة تنطلق بكاميرة رباعية مع بطارية بقدرة 5000 mAh وهي أعلى قدرة في البطارية قدمت في هواتف Realme حتى الآن.

من جانب أخر أكد الإعلان التشويقي على أن الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية تأتي بمستشعر رئيسي مميزة بفتحة عدسات f/1.8 مع حجم بيكسل 1.25μm، كما يضم المستشعر الثاني عدسات بزوايا عرض واسعة 119 درجة، مع مستشعر أخر مميز بعدسات Super Macro، ومستشعر لعمق التصوير ودعم تصوير portrait.

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أيضاً من بين مواصفات Realme 5 التي كشف عنها في الإعلان التشويقي مستشعر البصمة الذي يتوسط الجهة الخلفية من الهاتف، كما يأتي هاتف realme 5 Pro بشاحن VOOC Flash Charge 3.0 بتقنية الشحن السريع.

من جانب أخر أكد Madhav Sheth الرئيس التنفيذي لشركة Realme، على أن هاتف Realme 5 سيكون أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة بكاميرة خلفية رباعية مع تسعير أقل من 140 دولار تقريباً، كما أكد على أن الهاتف يضم معالج يقدم للمرة الأولى في السوق الهندي مع هاتف Realme 5، حيث من المتوقع أن يكون معالج Snapdragon 712.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Realme 5 ينطلق قريباً بكاميرة رباعية وبطارية بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.