صور.. شاهد صورة للحرم المكى التقطاها القمر الاصطناعى الإماراتى أول أيام عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط القمر الاصطناعى "خليفة سات"، ظهيرة أول أيام عيد الأضحى، صورة فضائية واضحة وعالية الدقة، للحرم المكى الشريف، فى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، خلال أداء الحجاج للمناسك. و نقلا عن موقع "الإمارات اليوم"، يمتلك القمر الاصطناعى "خليفة سات"، خمس براءات اختراع، وتم تصنيعه بالكامل فى مختبرات تقنيات الفضاء فى مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدى مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ إذ يُعدّ أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّراً فى فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية فى قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره فى مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدنى والتنظيم الحضرى والعمرانى، كما يسهم فى رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية فى الحفاظ على البيئة. Advertisements

صورة الحرم المكى من الفضاء صورة الحرم المكى من الفضاء

الحرم المكى من خلال عدسات القمر الاصطناعى

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