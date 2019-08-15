مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على منازل فلسطينية شمالي الضفة

سلفيت/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



خطّ مستوطنون يهود، الخميس، شعارات عنصرية على منازل ومركبات فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال شهود عيان للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة "الزاوية" بمحافظة سلفيت، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران عدد من المنازل.

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وأشار "الشهود" إلى أن المستوطنين خطوا أيضا شعارات معادية على عدد من المركبات.



وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات من قبل المستوطنين.

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