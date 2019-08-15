إيران.. سقوط طائرة شرق #طهران ومصرع اثنين

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صحيفة الخليج الالكترونية
قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.
ووفق وكالة “سبوتنيك”، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار “إيفانكي” في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.
يُذكر أن قطاع الطيران في إيران، وتحت وطأة الحظر والعقوبات التي فُرضت عليه نتيجة البرنامج النووي؛ يعاني من نقص حادٍّ في قطع الغيار، وحتى قدرته على شراء طائرات جديدة. وخلال هذا العام والأعوام السابقة تَعَرّضت العديد من طائرات الركاب الإيرانية إلى حوادث سقوط أو تحطم.
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