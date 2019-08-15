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#أمريكا.. إصابة عدد من رجال الأمن بإطلاق نار في #فيلادلفيا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أصيب عدد من رجال الشرطة في إطلاق نار من قبل مسلحين بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأفادت قناة ”الحرة“ الأمريكية، عبر حسابها في ”تويتر“، بأن عددًا من ضباط شرطة فيلادلفيا أصيبوا في الهجوم.

وأضافت القناة أن ”هناك وجودًا ضخمًا للشرطة في منطقة وقوع الهجوم.

 

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