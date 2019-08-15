- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أصيب عدد من رجال الشرطة في إطلاق نار من قبل مسلحين بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وأفادت قناة ”الحرة“ الأمريكية، عبر حسابها في ”تويتر“، بأن عددًا من ضباط شرطة فيلادلفيا أصيبوا في الهجوم.
وأضافت القناة أن ”هناك وجودًا ضخمًا للشرطة في منطقة وقوع الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر #أمريكا.. إصابة عدد من رجال الأمن بإطلاق نار في #فيلادلفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.