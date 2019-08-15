تطبيق لتحسين أداء الشرطة ومساعدة المشردين

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل عن نجاح برنامج "أكاديميات الترميز للمعلمين" الذي يستمر 5 أسابيع كجزء من "مبادرة التعليم المجتمعي" في مساعدة عدد من المعلمين في مدن هيوستون وأوستن وبويسى وناشفيل وكولومبوس الأمريكية على الترميز والبرمجة .

اعتمدت المبادرة على مبدأ "التعلم القائم على التحدي" لتعليم المدرسين الترميز والتواصل المجتمعي، حيث شارك فيها عدد من معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من ولايات ومدارس وانتماءات عرقية مختلفة.

وقالت "تارا بوردو" الحاصلة على لقب "معلمة عام 2018" في ولاية تكساس الأمريكية إن البرنامج التدريبي "جعلنا نشعر بالقدرة على إنجاز شيء ما. إنها كانت حقا تجربة فريدة في حياتي".

ونشرت أبل مجموعة من التطبيقات والبرامج التي طورها معلمون شاركوا في البرنامج.

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ومن هذه البرامج، برنامج طوره معلمون من مدينة "بويسى " لمساعدة إدارة الشرطة في تحسين خدماتها والتواصل مع المشردين في المدينة والاتصال بمؤسسات المجتمع المدني لتوفير المأوى والطعام لهؤلاء المشردين.

وفي مدينة "أوستن" صمم معلمون تطبيقا يركز على جمعية "رونالد ماكدونالد هاوس" الخيرية التي توفر المأوى للأسر التي لديها أطفال يحتاجون إلى رعاية طبية حرجة. وطور المعلمون تطبيقا يساعد هذه الأسر على التواصل مع الجمعية الخيرية أثناء فترة إقامتهم .

أما معلمو "كولومبوس" فقد طوروا تطبيقاً يساعد رجال الإطفاء في تسجيل ومراقبة مقدار الوقت الذي يتعرضون فيه للمواد الخطيرة المسببة للسرطان أثناء أداء وظائفهم.