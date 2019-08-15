رئيس وزراء لبنان السابق يغنى «سواح» فى مهرجان «بيت الدين»

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فاجأ رئيس الوزراء اللبنانى السابق، فؤاد السنيورة، جمهور الحاضرين بحفل ختام مهرجان «بيت الدين» فى بيروت، بغناء أغنية «سواح» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والتف حوله الجمهور وتفاعل معه ولم يكف عن التصفيق له.

كان المغنى المغربى عبده شريف، هو الذى يحيى حفل ختام المهرجان، وقدم خلاله مجموعة من أغانى العندليب الأسمر، عبدالحليم حافظ، وعندما توجه شريف لتحية السنيورة، التقط الأخير الميكروفون وبادر بغناء «سواح»، لينتشر الفيديو الخاص بـ«السنيورة» على العديد من المنصات الإعلامية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة «تويتر»، التى علقت على الفيديو.

ونشرت الكاتبة والروائية الجزائرية، أحلام مستغانمى، مقطع الفيديو وكتبت تعليقًا عليه: «يحدث فى لبنان.. رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة يغنى (إن لقاكم حبيبى سلموا لى عليه)»، وتابعت: «طلع دولة الرئيس موهوب وله شجون».