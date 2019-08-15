فاجأ رئيس الوزراء اللبنانى السابق، فؤاد السنيورة، جمهور الحاضرين بحفل ختام مهرجان «بيت الدين» فى بيروت، بغناء أغنية «سواح» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والتف حوله الجمهور وتفاعل معه ولم يكف عن التصفيق له.
كان المغنى المغربى عبده شريف، هو الذى يحيى حفل ختام المهرجان، وقدم خلاله مجموعة من أغانى العندليب الأسمر، عبدالحليم حافظ، وعندما توجه شريف لتحية السنيورة، التقط الأخير الميكروفون وبادر بغناء «سواح»، لينتشر الفيديو الخاص بـ«السنيورة» على العديد من المنصات الإعلامية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة «تويتر»، التى علقت على الفيديو.
ونشرت الكاتبة والروائية الجزائرية، أحلام مستغانمى، مقطع الفيديو وكتبت تعليقًا عليه: «يحدث فى لبنان.. رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة يغنى (إن لقاكم حبيبى سلموا لى عليه)»، وتابعت: «طلع دولة الرئيس موهوب وله شجون».
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء لبنان السابق يغنى «سواح» فى مهرجان «بيت الدين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.