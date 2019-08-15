شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: إقامة منطقة آمنة فى سوريا سينفذ بشكل تدريجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم البنتاجون شون روبرتسون، "إن اتفاق بلاده مع تركيا لإقامة منطقة آمنة فى شمال غرب سوريا سينفذ بشكل تدريجي، وأن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق ستبدأ فى وقت قريب".

ونقلت قناة (الحرة ) الأمريكية، اليوم الخميس، عن المتحدث، قوله: "نراجع فى الوقت الحالى الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك"، موضحا أن آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل، وأضاف : أن الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة فى الوقت الذى نتابع فيه المحادثات مع الأتراك.

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ووفقا لشروط الاتفاق الذى تم التوصل إليه - الأسبوع الماضى - بين أنقرة وواشنطن، فإن السلطات ستستخدم مركز التنسيق الذى سيكون مقره فى تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة فى شمال سوريا، الهدف منها هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وهى قوات مدعومة من واشنطن، لكن أنقرة تصنفها على أنها منظمة إرهابية.. إلا أن الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية حتى مارس الماضي، عارض بشكل علنى سيطرة تركيا على منطقة كهذه، محذرا من أن منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا "ستخلق مشاكل أكثر لكل الأطراف هناك".

وقال فوتيل إن "فرض منطقة أمنية بعمق عشرين ميلا (30 كيلومترا) شرق الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90 % من السكان الأكراد، وتفاقم الوضع الإنسانى الذى يشكل حاليا تحديا بالغا، وخلق بيئة لمزيد من النزاعات".