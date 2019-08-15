دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تكشف عن هارموني أو . إس.. تعرفوا على بديل أندرويد وIOS

كشفت شركة هواوي الصينية، خلال مؤتمر مطوريها، عن نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية؛ حيث سيحمل اسم "هارموني أو. إس"؛ حيث ستطلقه في سوقها المحلي قبل توفيره على المستوى العالمي.

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ويأتي نظام التشغيل هارموني أو .إس كبديل لنظامي التشغيل الأمريكيين أندرويد الذي توفره شركة جوجل وآي. أو. إس IOS الذي توفره شركة آبل.

وأشارت هواوي إلى أن نظام التشغيل الذي يحمل باللغة الصينية اسم "هونجمينج" يختلف بصورة كلية عن نظامي أندرويد و IOS.

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يُذكر أن خطوة هواوي لإطلاق نظام تشغيل خاص بها يأتي بعد قرار شركة جوجل وقف دعم نظام التشغيل الخاص بها أندرويد على هواتف الشركة الصينية.المزيد:

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