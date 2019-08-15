شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية وارتفاع درجات الحرارة فى باقى الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى، اليوم الخميس، تنوعا بين هطول أمطار فى السعودية، وارتفاع درجات الحرارة فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات الطائف، فى حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتى الرياض ونجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان الى الليث.

كما يتوقع تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 38-16كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 34-14كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس، فى مملكة البحرين سيكون حارا ورطبا مع بعض السحب أحيانا.

وسجلت درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

الإمارات

تشهد العاصمة أبو ظبى، اليوم الخميس، طقسا مشمسا صباحا. حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية.

الكويت

يشهد طقس الكويت، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا فى درجة الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية.