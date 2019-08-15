شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يؤكد سيطرته على مدينة "مرزق" بعد مواجهات ضد المرتزقة وداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن "القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مدينة "مرزق" جنوبي البلاج وسيطر عليها بالكامل"، مشيرا إلى أن القوات تسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين مناطق الجنوب.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن :"القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات سلاح الجو دمرت رتلا للمعارضة التشادية جنوب المدينة".

وأكد المسماري أن ما يحدث في مدينة مرزق تطهير عرقي لمكون التبو هناك، لافتا إلى أن المعركة تسير بمساندة أهالي وشباب المدينة.

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وبخصوص معارك طرابلس، أشار المسماري إلى أن القوات تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة.

وقال الناطق " إن مليشيات طرابلس تترنح أمام ضربات القوات المسلحة، خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة" ، وأضاف المسماري " أن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة".