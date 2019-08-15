شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب: حج ناجح بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من الوزراء العرب ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج على أن حج هذا العام تميز بجودة الخدمات وسلاسة ومرونة الخطط، مشددين على أن التخطيط والتنفيذ من قبل كل الجهات العاملة في الحج كان وراء هذا التميز والنجاح .

وأشادوا بمرور الموسم بدون أي صعوبات أو مشاكل تذكر، واصفين التوسعات التي شهدتها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بأنها مبهرة ورائعة، وجعلت اداء الفريضة أكثر سهولة وراحة.

وأثنى رؤساء المكاتب والوزراء العرب على التعاون الكبير الذي وجدوه من كل الجهات العاملة في الحج سواء الجهات الامنية ووزارة الحج ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، مما انعكس على جودة الخدمة المقدمة لحجاجهم.

وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، أكد على نجاح موسم الحج، مشيرا إلى تمتع قرابة 24 ألف حاج يمني بمنظومة الخدمات منذ وصولهم لمنفذ الوديعة حتى أدائهم الفريضة .

وثمن الوزير اليمني الخدمات والإمكانيات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووفرتها للحجاج اليمنيين، مشيداً بتعاون الجهات ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين ممثلة في وزارة الحج والعمرة، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية.

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من جانبه رفع مدير هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بجمهورية لبنان إبراهيم العيتاني، التهاني والتبريكات للحكومة السعودية باسمه واسم كل الحجاج اللبنانيين بمناسبة نجاح الموسم.

وأرجع العيتاني هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لراحة ضيوف الرحمن، والمشاريع الجبارة مستشهداً بقطار المشاعر وجسر الجمرات الجديد، وتوسعة صحن الطواف، والخيام المطورة، وغيرها من المشاريع التي يصرف عليها ملايين الريالات؛ لتقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

وشدد على أن الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج عبر وزارة الحج ومؤسسة مطوفي الدول العربية وباقي الجهات المختصة، متكاملة وتشمل جميع المرافق، واصفا التطور في الخدمات التي تقوم بها حكومة المملكة بأنه تطور مذهل.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا محمد العباني بالتسهيلات السعودية المقدمة لحجاج بلاده، بدءاً من إنهاء إجراءات السفر من موظفي الجوازات والاستقبال في المطار والنقل والسكن والفنادق المجهزة ، مشيراً إلى أداء 8300 حاج ليبي لمناسك حج هذا العام.

ولفت إلى أنه رغم تجمع الحشود في عرفة ومزدلفة ومنى، فإن الأمر يسير بانسيابية كبيرة، فضلا عن سرعة حل جميع الاشكاليات التي تواجه الحجاج .

بدوره أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجمهورية الصومال شيخ نور محمد حسن وجود تطور كبير في مستوى الخدمات المقدمة وتسهيلات متواصلة تقدم للحاج الصومالي في كل عام.وأثنى على التعاون المثمر مع كل الجهات العاملة في الحج من جهات أمنية وزارة الحج والعمرة والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية وباقي الجهات.