شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تيار الحكمة العراقى: التطاول على الجيش يمثل تطاولا على العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم أن التطاول على الجيش العراقي أو الانتقاص منه يمثل تطاولا على العراق.

وقال الحكيم في تغريدة له أوردتها قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، إننا "نقف وقفة الإجلال والإكبار لجيشنا الباسل الذي يمثل كل العراقيين بكل انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية والعرقية من دون تمييز"، مثمنا "بواسلنا في الجيش العراقي وبقية الشجعان في منظومتنا الأمنية التي ذادت عن حمى الوطن ودحرت العصابات الظلامية عن ربوعه".

وأضاف الحكيم أن "المساس بهذا الجيش المغوار أو التطاول عليه أو الانتقاص من تضحياته الجسام يمثل تطاولا على العراق".

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وكانت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي أكدت، أمس الأربعاء، أن أي تصريح فيه إساءة لقوات الأمن العراقية مرفوض وبالأخص ضد الجيش العراقي، داعية وسائل الإعلام إلى عدم استضافة أي شخص بعنوان الحشد أو التحدث باسمه بصفة قيادي أو ما شابه.

من جهته، طالب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، الأمين العام لشورى العلماء رجل الدين يوسف الناصري بالاعتذار وسحب تصريحه الذي اتهم من خلاله الجيش بتهم قاسية تطعن بوطنيته.