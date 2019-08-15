قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكلاء إيران في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن اللقاء الذي جمع قيادات من جماعة الحوثي بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، دليل يثبت «أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران» في المنطقة. ونشر قرقاش تغريدة؛ عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال فيها: إنه «لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحاً بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي، بياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم». وتأتي تغريدة قرقاش؛ تعليقاً على تعهد رأس هرم النظام الإيراني بمواصلة دعم بلاده لوكيله في اليمن؛ ميليشيات الحوثي.

وجاء التعهد خلال استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي لوفد من الميليشيات الحوثية في العاصمة طهران؛ حيث عقد القيادي الحوثي محمد عبد السلام محادثات مطولة مع المرشد.

وسلم وفد الحوثيين الذي وصل إلى طهران، قبل بضعة أيام، خامنئي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وتناولت أجندة اللقاء العلاقات بين الطرفين، واستمرار الدعم الإيراني (المادي والعسكري) لميليشيات الحوثي.

وكان التخريب الحوثي محط ثناء وإعجاب المرشد الإيراني؛ إذ مجد خامنئي أعمال الحوثيين، ووعدهم بالنصر، كما قدم التعازي بمقتل إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك.

كما أخذت المعاداة للغرب أيضاً حيزاً من زمن للقاء؛ حيث تفاخر خامنئي بمواقف إيران المعادية للولايات المتحدة والغرب، مبرراً أن بلاده انتهجت هذا السلوك؛ رداً على تصرفات المسؤولين الأمريكيين والغربيين، وفق قوله. ويرى مراقبون أن تفاصيل وكواليس اللقاء هي توثيق جديد للعلاقة التي جمعت السلطات الإيرانية بالميليشيات اليمنية، فمنذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن عام 2014 لم يتوقف النظام الإيراني عن تهريب الصواريخ والطائرات المُسيّرة إلى الحوثيين خلافاً للقرارات الدولية.

ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، فإن الميليشيات الحوثية الإرهابية ما زالت تتزود بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار «لديها خصائص مماثلة» للأسلحة المصنعة في إيران.

وفي هذا التقرير السري المقدم إلى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء: إنها «تواصل الاعتقاد» بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن؛ بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.

وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون، وتم تحليلها في الآونة الأخيرة - بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار - «تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة من المعروف أنها تصنع في الجمهورية الإيرانية». وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ، وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير/‏‏كانون الثاني إلى يوليو/‏‏تموز 2018. وأضاف التقرير: «يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار؛ من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية». وبحسب لجنة الخبراء، فإن من «المحتمل جداً» أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وتم شحن أجزائها إلى الداخل اليمني؛ حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

(وكالات)