جريتا تونبرج تنطلق نحو نيويورك بمركب شراعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبحرت الشابة جريتا تونبرج نجمة مكافحة الاحترار المناخي إلى نيويورك، أمس، على متن مركب شراعي لا يصدر أي انبعاثات كربون، يقوده فرد من العائلة المالكة في موناكو، لتحضر القمة العالمية للأمم المتحدة حول المناخ.

وتستغرق الرحلة أسبوعين، وبدأت من بليموث في إنجلترا باتجاه نيويورك، حيث تعقد في سبتمبر المقبل، قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ.

وكانت المراهقة السويدية البالغة 16 عاماً، والتي أطلقت حركة إضراب عن الدراسة احتجاجاً على التقاعس عن حماية المناخ، رفضت التوجّه إلى نيويورك بالطائرة بسبب الانبعاثات الكربونية التي تصدرها وسيلة النقل هذه.

وعرض عليها بيار كازيراجي، ابن الأميرة كارولين شقيقة ألبرت الثاني أمير موناكو، مجاناً، مركباً يتيح لها عبور 3 آلاف ميل بحري لتُوصل رسالتها إلى الولايات المتحدة.