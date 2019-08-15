حملة أمنية في عدن لملاحقة الخارجين على القانون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها «بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتبت عليه الأوضاع في عدن». وأضاف البيان: «ولكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار».

إلى ذلك، أطلقت قوات الشرطة في محافظة عدن، جنوبي اليمن، أمس الأربعاء، حملة أمنية لملاحقة عناصر خارجة عن القانون ومنع حمل السلاح في المدينة، جنوبي اليمن. وتشمل الحملة عددا من مديريات عدن وأبرزها؛ مديريتا الشيخ عثمان ودار سعد، التي كانت تشهد خلال الأسابيع الماضية اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة. وكان الأهالي وناشطون قد أطلقوا دعوة لإدارة أمن عدن بالتدخل لضبط الوضع الأمني ومنع حمل السلاح خاصة بعد الأحداث التي شهدتها، مؤخراً.

وتواصل فرق الكهرباء إصلاح الأضرار التي لحقت بمولدات الكهرباء جراء الاشتباكات، التي وقعت بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية، فيما تواصل فرق النظافة انتشال ورفع مخلفات الاشتباكات والخراب الذي طال بعض المباني والمنشآت.

إلى ذلك، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن قلقه من التطورات الأخيرة في عدن وخاصة تأثير العنف على المدنيين. وقال دوغاريك في مؤتمر صحفي: «نحن نتابع عن كثب التطورات على الأرض في عدن. ونحن قلقون بشكل خاص من تأثير العنف على المدنيين».

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: «نواصل دعوتنا لجميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وحذر المسؤول الأممي من خطورة تداعيات الأحداث في اليمن بالقول: «من الأهمية بمكان أن تعمل جميع الأطراف لضمان ألا تؤدي أحداث الأيام الماضية إلى مزيد من عدم الاستقرار في عدن أو في أي مكان آخر في اليمن. نؤكد أنه لا يمكن حل النزاع في اليمن إلا من خلال عملية سياسية شاملة». (وكالات)