«إسرائيل» تعلن تبني فرض تقسيم الأقصى.. والسلطة تحذر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير «الأمن الداخلي «الإسرائيلي» جلعاد أردان: إنه «يجب تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى حتى يستطيع اليهود أداء الطقوس فيه». وزعم أردان في تصريحات: «من حق اليهود أداء الطقوس في الأقصى بشكل فردي، أو جماعي، في مكان مفتوح أو مكان مغلق (أي داخل مصليات المسجد الأقصى)، وتصريحاته تعني تبني فرض تقسيم الأقصى.

وتأتي تصريحات أردان بعد يومين من تصريحات رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، التي قال خلالها، إن من حق اليهود إحياء ذكرى «خراب الهيكل» في «جبل الهيكل»، وأكد أنه هو من قرر إدخال اليهود للأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كما قال قائد شرطة «لواء القدس»، «لا يوجد وضع راهن؛ عندما يتعلق الأمر بجبل الهيكل». فيما أكدت الهيئات الإسلامية بالقدس، أن ما جرى في الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بمهاجمة آلاف المصلين بالقنابل والمطاط والضرب واقتحام الأقصى من القوات الخاصة والمستوطنين، وتغيير موعد الاقتحامات الصباحية؛ هو خرق وكسر للوضع الراهن وسابقة لم تحدث بالأقصى منذ احتلاله.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، مستنكرة تصريحات أردان التي دعا فيها إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف. وقالت الرئاسة في بيان صحفي: «ندين هذه التصريحات؛ الرامية إلى زيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية»، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً.

وأضافت: إن الحكومة «الإسرائيلية» تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل؛ للضغط على «إسرائيل» لوقف هذه المحاولات والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطرة.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات، أردان، التي دعا فيها إلى تغيير «الوضع القائم» في الأقصى. وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن أردان تبنى في تصريحاته، دعوات ومطالب منظمات «الهيكل» المزعوم؛ لاستباحة الأقصى وباحاته من جميع الأبواب وطيلة الوقت؛ بحجة (أداء شعائرهم الدينية والصلاة فيه).

واستهجنت الوزارة بشدة منطق «البلطجة» وشريعة الغاب التي صرّح بها أردان، معترفاً بمسؤوليته عن استعمال القوة في أول أيام العيد ضد المصلين المسلمين، وإخراجهم بالقوة؛ لتمكين المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الأقصى في أول أيام العيد.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: إن اجتماعاً تشاورياً ستعقده اللجنة اليوم الخميس، وعلى رأس جدول أعمالها ما يجري في القدس المحتلة، وما تواجهه من عمليات إجرامية وهدم للبيوت وعطاءات استيطانية جديدة، إضافة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة فيما يتعلق بتعليق الاتفاقات الموقعة مع «إسرائيل».

(وكالات)