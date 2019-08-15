إيران تمنح روسيا قاعدة عسكرية دائمة في الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سواء كانت الدعوة من إيران، أو الطلب من روسيا، فلن تكون مياه الخليج العربي منفردة بحاملات طائرات وبوارج أمريكية ومدمرة وسفن عسكرية بريطانية

ويبدو أن روسيا تعد لذلك، بعدما تحدثت وسائل إعلام ومواقع روسية عن مفاجأة من العيار الثقيل سيقدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لواشنطن نهاية العام الجاري، حيث ستدخل مياه الخليج سفن حربية وغواصات نووية روسية.

وبحسب تلك التقارير، فقد أبرمت موسكو مع طهران اتفاقات وتفاهمات جديدة، تبقى تفاصيلها سرية، لكن بموجبها، وافقت طهران على منح ميناءين من موانئها في الخليج، وهما بوشهر وشابهار، للكرملين.

وتقول التقارير إن الكرملين سيستخدم الميناءين كقواعد لسفنه ومقاتلاته وغواصاته النووية، بحسب ترتيبات أجريت خلال الزيارة الأخيرة، التي قام بها قائد القوات البحرية العسكرية الإيرانية إلى موسكو. وخلال الزيارة، اتفق الطرفان على إطلاق أول مناورات عسكرية مشتركة في مياه الخليج، والتي ستتم بينهما نهاية العام الجاري.

وسيخلط هذا السيناريو، إن تحقق، عدة أوراق في المنطقة، ل50 عاماً، وهي مدة الاتفاق المبرم بين الطرفين. فهذا الاتفاق، سيمنح بوتين، وفق التحليلات، ورقة الحلم بموطئ قدم روسية على الشواطئ الدافئة، مما يؤسس لقاعدة تشابه تلك التي تحتفظ بها روسيا في حميميم بسوريا.

ورجحت التحليلات عدم تراجع الكرملين عن أوراقه العسكرية في الخليج لضمان مواجهة أقوى مع أوراق واشنطن. ونقلت بعض التقارير الروسية أن إيران حصلت على 250 مليار دولار مقابل هذه الصفقة التي يتجاوز ثمنها الحقيقي هذا الرقم بكثير بالنسبة لإيران ونظامها. فقد قبلت إيران بشروط موسكو كمنقذ لها من أزمتها، حيث يمد الوجود الروسي في مياه الخليج، لنظام طهران قشة إنقاذ.

وأصبحت حركة مرور ناقلات النفط في الخليج محور المواجهة بين أمريكا وإيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. (وكالات)