«ناسا» تستعد للمريخ بتجارب في حقل حمم بآيسلندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحضّر وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لمهمتها المقبلة على المريخ في عام 2020 في حقل حمم بآيسلندا، في استكمال لمهمة المسبار «كيوريستي» الذي يستكشف منذ 2012 الكوكب الأحمر بحثاً عن مؤشرات حياة.

وتحول الحقل في لامباهرون، على مدى ثلاثة أسابيع إلى مسرح لنحو 15 عالماً ومهندساً أرسلتهم «ناسا». فالجزيرة البركانية الواقعة في وسط شمال المحيط الأطلسي تشبه طبيعة المريخ، مع رملها البزالتي الأسود، وكثبانها التي نحتتها الرياح، وصخورها السوداء، وقمم الجبال المجاورة.

ويقول آدم ديلورييه، المسؤول في شركة «ميشين كونترول سبايس سرفسيز»: إنها محاكاة ممتازة لاستكشاف المريخ، ولتعلم كيفية قيادة مسبارات عليه.

وكلفت «ناسا» هذه الشركة الكندية ومقرها في أوتاوا لاختبار نموذج أولي عن مركبة فضائية في إطار مشروع «ساند-إي». وتتنقل العربة الكهربائية الصغيرة مع جوانبها البيضاء وهيكلها البرتقالي على أربعة إطارات مدفوعة بمحركين جانبيين تعمل مثل حفارة بفضل 12 بطارية سيارة صغيرة مخبأة داخلها.

ويقول آدم ديلورييه «هذا المسبار خارق. فالمسبارات التي لدينا على المريخ والقمر تتأثر كثيراً بالبيئة وبالظروف في إيسلندا». ويضيف «مسبارات القمر غير معدة لمواجهة الأمطار».

ويتنقل المسبار المجهز بمجسات، وحاسوب، وكاميرا بعدستين، ويتم التحكم فيه عن بعد، بسرعة 20 سنتيمتراً في الثانية. ويبلغ وزنه 570 كيلوجراماً.