الجيش يسيطر على بلدات جديدة ويتابع تقدمه نحو خان شيخون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابعت القوات الحكومية السورية، أمس الأربعاء، تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى بلدات ريف إدلب الجنوبي في شمال غرب سوريا، وتمكنت من السيطرة على عدد من القرى والبلدات وسط معارك عنيفة، فيما أعلن المرصد السوري وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) إسقاط طائرة حربية سورية من طراز «سوخوي - 22»، وأسر قائدها في ريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت القوات الحكومية، أمس الأربعاء، من السيطرة على خمسة قرى غرب خان شيخون، قريبة من بلدة الهبيط التي سيطرت عليها الأحد بعد معارك شرسة ضد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مسلحة. وأوردت وكالة الأنباء السورية أن السيطرة على هذه القرى تمّت «بعد القضاء على آخر تجمعات مسلحي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع لها فيها». وتتزامن المعارك مع قصف كثيف وغارات سورية وأخرى روسية على ريف إدلب الجنوبي، حيث قتل مدني في قرية معرة حرمة جراء غارة روسية. وتسببت الغارات والمعارك بحركة نزوح واسعة من المناطق التي لا تزال تضم مدنيين. وتحدثت مصادر محلية عن توجه عشرات السيارات والحافلات المحملة بالسكان وحاجياتهم من المنطقة الجنوبية باتجاه مناطق الشمال التي لا يشملها التصعيد.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن «القوات الحكومية باتت على بعد أربعة كيلومترات من مدينة خان شيخون من جهة الغرب، بعد سيطرتها على خمس قرى صغيرة»، موضحاً أنه «لم تعد تفصلها عن المدينة إلا أراضٍ زراعية».

ومن جهة الشرق، دارت معارك عنيفة، أمس الأربعاء، بين القوات الحكومية ومقاتلي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المسلحة، حيث تحاول قوات الجيش السيطرة على تلة استراتيجية تقع على بعد نحو ستة كيلومترات من خان شيخون. وقال عبد الرحمن: إن المدينة «أصبحت عملياً بين فكي كماشة من جهتي الشرق والغرب». وإلى جانب كونها كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي، يمّر في خان شيخون وبلدات مجاورة في إدلب جزء من طريق استراتيجي سريع، يقول محللون: إن دمشق ترغب باستكمال سيطرتها عليه. ويشكل الطريق شرياناً حيوياً يربط بين أبرز المدن تحت سيطرة القوات الحكومية من حلب شمالاً مروراً بحماة وحمص وسطاً ثم دمشق، وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وأوردت وكالة الأنباء السورية أن «وحدات من الجيش تواصل عملياتها ضد مسلحي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي». ونقلت عن مصدر عسكري سيطرة الجيش على عدد من القرى في المنطقة. وأوقعت المعارك بين الطرفين، أمس الأربعاء، وفق المرصد، 27 مقاتلاً من الفصائل المسلحة مقابل 14 من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها. ويهدد التقدم نحو خان شيخون، بتطويق آخر جيب متبقٍّ من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حماة الشمالي، ويشمل بلدات مورك وكفر زيتا واللطامنة.

إلى ذلك، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن الطائرة سقطت في محور ترعي - السكيك في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها من قبل الفصائل في المنطقة. وأضاف أنه «جرى أسر طيار بعد إسقاط الطائرة، بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن».

من جانبها، أصدرت هيئة تحرير الشام بياناً عبر تليجرام، قالت فيه: إنها أسقطت الطائرة قرب بلدة التمانعة في جنوب إدلب. (وكالات)