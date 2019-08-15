إحباط هجوم لـ «داعش» ومصرع عنصرين من «الحشد» بكركوك وبغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أحبطت قوات عراقية، أمس الأربعاء، هجوماً لتنظيم «داعش» استهدف احتفالات العيد في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، وهو ما أدى إلى مقتل عنصر من ميليشيات «الحشد»، فيما قتل عنصر ثانٍ من ميليشيات «الحشد» بإطلاق نار شمالي بغداد، في حين أعرب نائب برلماني عراقي عن أسفه لعدم وجود سيادة عراقية على أجواء البلاد.

وقالت هيئة «الحشد» في بيان: إن «الفوج الخامس باللواء 56 التابع لها تمكن من إحباط هجوم ل‍ (داعش) على قرية البرغلية في قضاء الحويجة». وأضافت أن «أحد منتسبي الفوج الخامس قتل وأصيب آخران نتيجة عملية التصدي للهجوم». وذكر بيان لقيادة الشرطة في كركوك أن «اثنين من قوات الشرطة الاتحادية أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر (داعش) قرب قرية سيد نعمه غربي قضاء داقوق جنوبي كركوك استهدفت دورية للشرطة الاتحادية».

وذكر مصدر أمني عراقي أن «قناصاً مجهول الهوية أطلق النار على سيطرة تابعة للحشد العشائري في منطقة المشاهدة بقضاء الطارمية شمال بغداد، وهو ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح».

وفي نينوى، طالب قائمقام قضاء سنجار محما خليل آغا، بتشكيل قوة عسكرية من أبناء القضاء لحمايته. وقال آغا في بيان، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لفاجعة مجمع الجزيرة: إن «هنالك ضرورة ملحة لتوفير الحماية للأقليات الدينية، وإعمار مناطقها، وخاصة سنجار، التي تعرض أهلها إلى الإبادة الجماعية لأكثر من مرة، ومن ذلك توظيف أهلها في الأجهزة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، كي يتمكنوا من حماية القضاء وأنفسهم». كما طالب آغا بتشكيل «قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة لحماية المنطقة وبإشراف مباشر من التحالف الدولي، لتسهيل عودة النازحين ومحو آثار الإبادة الجماعية، التي ما كانت لتحصل لو طبقت المادة 140 من الدستور العراقي النافذ التي تتعلق بحل المشاكل في المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم».

من جهة أخرى، أعرب النائب عن تحالف «سائرون» جواد الموسوي، عن أسفه لعدم وجود سيادة على الأجواء العراقية، داعياً الحكومة العراقية لحماية هذه الأجواء، وعدم الاعتماد على الجانب الأمريكي. وقال الموسوي في بيان، «من المؤسف جداً أنه لا توجد سيادة عراقية على الأجواء العراقية والطيران الصديق والعدو يستبيح الأجواء العراقية ولمختلف الأغراض التجسسية والعدائية والتجارية». وأضاف الموسوي، «يجب على الحكومة أن يكون ضمن أولويات عملها الطارئة حماية هذه الأجواء وإبرام اتفاقية لشراء منظومات رادارات متطورة ومنظومة استشعار مبكر لحماية الأجواء العراقية، ورصد أي طائرات تدخل سماءه، بدلاً من الاعتماد على الجانب الأمريكي».