جنوب إفريقيا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء و(وام)



أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن إعفاء مواطني دولة الإمارات، من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة على أن يدخل قرار الإعفاء - الذي جاء بقرار من حكومة جمهورية جنوب إفريقيا - حيز النفاذ اعتباراً من اليوم الخميس؛ حيث أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية جنوب إفريقيا بدون تأشيرات مسبقة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً.

وقد أصدرت وزارة الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة في جميع أنحاء البلاد وسفاراتها في العالم.

وأشاد أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بإعلان جنوب إفريقيا إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إليها، مؤكداً علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين. وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن مبادرة حكومة جنوب إفريقيا بإعفاء مواطني الدولة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرات السفر المسبقة تعد إنجازاً مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وأضاف: إن القرار يعكس متانة العلاقات بين البلدين، علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة؛ لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

وأوضح المزروعي: إن هذا الإعفاء يندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني دولة الإمارات؛ لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة، ولتوطيد العلاقات الثنائية مع تلك الدول؛ من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى. وأشار المزروعي إلى أن المواطن الإماراتي يمثل الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة، التي تعمل على تحقيق السعادة للمواطنين.

وبهذا الإنجاز

واصل جواز السفر الإماراتي، تعزيز صدارته في المركز الأول عالمياً، من حيث القوة في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 176 دولة من دون تأشيرة مسبقة، منها 117 دولة دون تأشيرة، و59 يحصل على تأشيراتها عبر «الإنترنت» أو لدى الوصول إلى أرض المطار، وذلك وفق التحديث الأخير للمؤشر التابع لشركة «آرتون كابيتال» للاستشارات العالمية، بعد إعلان جنوب إفريقيا عن إعفاء مواطني الإمارات، من تأشيرة السفر المسبقة.

وبحسب المؤشر العالمي، واصل الجواز الإماراتي تصدر المركز الأول عالمياً، من حيث القوة، بفارق 11 نقطة عن ثلاث دول تشاركت في المركز الثاني، بدخول 168 دولة هي: لوكسمبورج، وفنلندا، وإسبانيا. فيما تشاركت 11 دولة في المركز الثالث، بدخول 167 دولة وهي: الولايات المتحدة، وهولندا وألمانيا واليابان وأيرلندا، وكوريا الجنوبية وسويسرا، والبرتغال، وإيطاليا، والدنمارك، والنمسا.