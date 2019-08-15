شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة رأس الخيمة جاهزة لدعم انتخابات المجلس الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد الشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مركز تسجيل المرشحين، والمقرر خلال الفترة من 18 حتى 22 أغسطس/آب الحالي في قاعة المركز الثقافي برأس الخيمة، مشيراً خلال الزيارة إلى جاهزية لجنة الإمارة؛ لدعم العملية الانتخابية لعام 2019، ومعرباً عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وفريق العمل والمتطوعين.
واستمع إلى شرح مفصل عن الإمكانات والخدمات المتوفرة في المركز، الذي تم تجهيزه؛ وفق أعلى المعايير، لتقديم أفضل الخدمات المميزة؛ لدعم هذا الحدث الوطني؛ وذلك بحضور أعضاء اللجنة: محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة.
وأكد الشيخ عبد الله القاسمي أن لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي.وام
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