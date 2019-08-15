شكرا لقرائتكم خبر عن الأورام السرطانية.. «مرض خبيث» يؤلم المصاب وأهله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: رانيا الغزاوي

يعيش الأطفال المصابون بالسرطان، وذووهم، مراحل من العذاب والمعاناة، تبدأ من تشخيص المرض، مروراً برحلة الفحوص الروتينية، والعلاجات والجراحات التي تسرق سنوات من عمرهم على سرير المرض، وبين طيات الألم الذي يستحيل على أجسادهم الضعيفة والصغيرة تحمّلها، فضلاً عن الكلفة الباهظة للعلاج التي تكلف الدولة ملايين الدراهم سنوياً، وبعض الحالات لا تتم تغطيتها عبر بطاقات التأمين الصحي، ما يضاعف من معاناة الأسر، وبالرغم من كل ذلك، يبقى الأمل قوياً في إيجاد علاجات تنهي هذه المعاناة، في ظل ما تشهده دولة الإمارات من توفير أحدث التقنيات العلاجية لمرضى السرطان.

وأوضح أطباء متخصصون في أورام الأطفال، أن بعض الأورام التي تصيب الأطفال لا يزال غير معروف سببها حتى الآن، ومنها «لوكيميا الدم» الذي يعتبر من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الأطفال، وتصل نسبة الإصابة به إلى 40% من إجمالي الأورام عند الأطفال في الدولة، مشيرين إلى أن العلاج الموجَّه للخلايا السرطانية هو أحدث الطرق العلاجية، فيما تقدر تكلفة علاج الطفل الواحد أكثر من 100 ألف درهم سنوياً، وتصل مدة العلاج إلى 3 سنوات.

وحذر الأطباء من التأثيرات المترتبة على الأمراض الوراثية، وزواج الأقارب، والتي تصيب الأطفال نتيجة توارثها، إضافة إلى التأثيرات الضارة للوجبات السريعة التي يقبل عليها الأطفال، ويحتوي بعضها على مادة تسمى الإكريلاميد، التي تساعد على نمو الخلايا السرطانية، والأورام، على المدى الطويل.

طالب الأطباء بإنشاء مركز متخصص لزراعة نخاع العظم الذي يساعد على الشفاء التام من بعض حالات السرطان، ما سيساهم في تقليل الحاجة للسفر إلى الخارج لإجراء الزراعة التي تترتب عليها تكاليف باهظة، إضافة إلى عناء السفر، والاغتراب، وأهمية التركيز على الجانب البحثي على المستوى المحلي، نظراً لقلة الدراسات المحلية المتعلقة بالأورام السرطانية لدى الأطفال، مرجعين ذلك إلى عدم وجود سجل موحد لبيانات الأطفال المصابين على مستوى الدولة.



لوكيميا الدم



الدكتور ناصر الزين، استشاري أمراض الدم وأورام الأطفال، ورئيس القسم بمدينة الشيخ خليفة الطبية، في أبوظبي إحدى منشآت شركة «صحة»، أوضح أن مرض لوكيميا الدم يمثل عبئاً كبيراً على المنشآت الصحية حول العالم، من حيث تكلفة العلاج نظراً لكثرة أعداد المصابين به من الأطفال، مشيراً إلى أن نسب الإصابة متقاربة ما بين الأطفال في الدولة، ودول العالم، وتصل إلى 40%، وتقدر تكلفة علاج الطفل المصاب باللوكيميا ب100 ألف درهم سنوياً، وتستمر فترة العلاج 3 سنوات، وتعتمد تغطية تكاليف العلاج بحسب بطاقة التأمين، فضلاً عن العبء العائلي والاجتماعي الناتج عن المرض، مؤكداً توفير علاجات متقدمة في الدولة، وبتكاليف أقل مما هي عليه في الخارج، إلا أنها لا تغني عن زراعة النخاع، حيث لا يزال إنشاء مركز للعلاج به قيد الانتظار، إضافة إلى حاجة 700 طفل في الدولة مصابين «بالثلاسيميا» بشكل أساسي، إلى زراعة النخاع، لافتاً إلى الدور المهم الذي تقوم به البرامج الداعمة المقدمة لغير القادرين على تكاليف العلاج، والمتوفرة في عدد من المنشآت الطبية المتخصصة، مثل برنامج المساعدات الطبية الذي يضمن تلقي العلاج لأي حالة بحاجة إليه، أي نوعية التأمين الصحي الذي بحوزتهم، ومنها مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.



1200 حالة



ولفت إلى أن قسم أمراض الدم والأورام للأطفال يقدم رعاية وعلاجاً لنحو 1200 طفل مصاب بالسرطان، مشيراً إلى اعتماد القسم كأحد الأقسام المسؤولة عن زراعة النخاع في الدولة، حيث تتم حالياً رعاية ومتابعة 150 طفلاً، أجروا عمليات زراعة نخاع، وبعضهم ينتظر إجراءها قريباً، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال عدد من العلاجات الجديدة في الدولة، والتي أثبتت كفاءتها في الخارج، والتي تم اعتمادها مؤخراً من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنها دواء يهاجم الخلايا المتسببة بسرطان الدم، والحالات الصعبة التي تعاني انتكاسة، بحيث يقوم بعملية اقتحام الخلية، وقتلها، من دون إحداث أي ضرر بالخلايا الأخرى السليمة، ويساعد على الشفاء بنسبة تفوق ال75%، لافتاً إلى أن العلاج الجديد يتم حقنه في الطفل، ويعمل على اكتشاف خلايا سرطان الدم، وقتلها فوراً.



الأمراض الوراثية



وحذر من التأثيرات المترتبة عن الأمراض الوراثية، وزواج الأقارب، والتي تصيب الأطفال نتيجة توارثها، منها مرض مناعي نادر جداً، وخطير، شبيه بالأورام يسمى «إتش إتش إل»، منتشر في المنطقة العربية تحديداً ويصيب الأطفال في المرحلة العمرية الأولى، وهو ناتج عن طفرات وراثية يكتسبها الطفل، وتتسبب بقتل الخلايا في الجهاز المناعي بالجسم، التي تقوم بدورها بالقضاء على الخلايا السرطانية التي تتشكل في جسم الإنسان، وبسبب هذه الطفرة يعجز الجهاز المناعي عن التخلص من الخلايا السرطانية التي قد تصيب الجلد، أو الوجه، أو الأعضاء الحيوية، لافتاً إلى أن استجابة الجسم للأدوية الكيماوية والمثبطة للمناعة لا يتعدى ال 30% فقط، فيما يكمن العلاج الأهم في زراعة نخاع العظم.



100 طفل سنوياً



وكشف الدكتور خالد سعيد بالعرج العامودي، رئيس قسم الأورام بمستشفى توام، إحدى منشآت شركة «صحة»، أن قسم الأورام عالج 1300 مريض خلال العام الماضي، منهم 250 طفلاً، فيما يتم استقبال نحو 100 حالة إصابة جديدة مختلفة بين الأطفال سنوياً، يتم التعامل معها وفقاً لأحدث معايير الأساليب التشخيصية والعلاجية، وأرجع الإصابة بأورام الأطفال إلى الاستعداد الوراثي، مقدراً حالات الإصابة الجديدة بأمراض الدم الوراثية في الدولة بنحو 2000 حالة، وتزداد معدلات الإصابة بهذه الأمراض في الدولة، ودول الخليج بوجه عام، نظراً للعادات والتقاليد السائدة التي تزكي الزواج بين الأقارب، مؤكداً على أهمية الفحص قبل الزواج، لافتاً إلى أن فاتورة علاج هذه النوعية من الأمراض مكلفة جداً، حيث تتكبد الدولة ملايين الدراهم لعلاج بعض الحالات المصابة بالأمراض الوراثية.



مركز تميز



وأكد على إقبال المرضى المواطنين على الخدمات التي يقدمها قسم الأورام بمستشفى توام، مقارنة بالسابق، حيث كانوا يتلقون العلاج في الخارج، ما يعكس ثقتهم الكاملة بالخدمات المقدمة، وتوفير أحدث العلاجات التي تواكب كبرى المستشفيات في العالم، مشيراً إلى أن قسم الأورام في مستشفى توام هو القسم المتكامل على مستوى الدولة، حيث تتوفر خلاله عدة أقسام كالعلاج التلطيفي، والتأهيلي، والعلاج الإشعاعي، ويتم استقبال التحويلات من جميع المنشآت والمراكز الصحية في الدولة، وخارجها، لكونه مركزاً للتميز في طب الأورام، لافتاً إلى أن المستشفى لديه سجل مرضى الأورام، يضم بيانات مرضى السرطان في 3 مستشفيات في إمارة أبوظبي، وهي مستشفى المفرق، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام.

Advertisements



شائعات العلاج



وحذرت الدكتورة إيمان تريم الشامسي، استشارية أورام الأطفال ومتخصصة في سرطان الدم بمستشفى توام، من خطورة الشائعات التي يتم تداولها عن الأدوية المعالجة لأمراض السرطان، حيث تعطي أملاً كاذباً للمرضى، وذويهم، في التخلص من آلامهم، مشيرة إلى أنه تم في فترة سابقة تداول شائعة عن دواء يعالج أحد أنواع السرطانات لدى الأطفال، وهو موجه لجين محدد، وقد كان علاجاً تجريبياً لمعرفة مدى فعاليته، ولم يتم اعتماده كعلاج رئيسي بعد.

ولفتت إلى قلة الدراسات المحلية المتعلقة بالأورام السرطانية لدى الأطفال، مرجعة ذلك إلى عدم وجود سجل موحد لبيانات الأطفال المصابين على مستوى الدولة، مؤكدة أهمية التشخيص المبكر للأورام التي تسهل على المريض الشفاء التام بصورة سريعة من دون انتشار المرض، والتعامل الجراحي الفوري لاستئصال هذه الأورام، مشيرة إلى أهمية إجراء الفحص السريري للأطفال، والتركيز على منطقة البطن لأن أكثر نوعين من السرطانات بين الأطفال في هذه المنطقة في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، هما سرطانا ما فوق الغدة الكظرية، والكلى، والكبد، حيث يساعد فحص الطبيب في تحسس وجود أي كتلة غير طبيعية، والتعامل معها بشكل صحيح.



العلاج الموجَّه



وأكدت أن أحدث الدراسات تدعم اتباع العلاج الموجه للخلايا السرطانية في جسم المريض، وتقليل استخدام الكيماوي، حيث يحافظ العلاج الموجه على الخلايا الطبيعية، لكون العلاج الكيماوي يقضي على عدد كبير من الخلايا السرطانية، والطبيعية، وأن نسبة الشفاء فيه تصل إلى ما يزيد على 80%، ويتسم بقدرته على تجاوز المضاعفات التي تصيب الأطفال نتيجة إعطائهم العلاج الكيماوي بشكل تقليدي، مشيرة إلى أن أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين الأطفال في الدولة سرطان الدم، يليه سرطان الدماغ، ثم سرطان الكلى، لافتة إلى أهمية ملاحظة الصور التي تؤخذ للأطفال عند تصوير العين، وتظهر بؤبؤ العين باللون الأبيض، وليس باللون الأحمر المعتاد، مع انعكاس الضوء، ما قد يكون إشارة إلى وجود كتلة خلف عدسة العين، قد تكون ورماً سرطانياً.



قاعدة بيانات موحدة



وأكد الدكتور مصطفى البارودي استشاري أمراض الدم عند الأطفال في أبوظبي، على أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة لمرضى السرطان من الأطفال على مستوى الدولة، محذراً من زيادة معدلات الإصابة بأمراض الدم الوراثية في الدولة، حيث يقدر متوسط عدد الإصابات الجديدة بهذه الأمراض بنحو 2000 حالة سنوياً، وأرجع زيادة معدلات الإصابة بهذه الأمراض في الدولة، ودول الخليج بوجه عام، إلى العادات والتقاليد السائدة التي تزكي الزواج بين الأقارب، مقدراً معدل الزيادة في عدد إصابات الأورام بين الأطفال في الدولة بوجه عام بنحو 300 حالة سنوياً وفقاً لهذه المؤشرات، موضحاً أن سرطان الدم يأتي في المقدمة من حيث معدلات الإصابة بالمرض بالمقارنة بإصابات الأورام الأخرى بين الأطفال، حيث تبلغ نسبة الإصابة بهذا المرض نحو 40%، وتتركز أغلبية الإصابات في المرحلة السنية من سنة إلى 6 سنوات، فيما تمتد الفترة الزمنية اللازمة لعلاج أمراض الأورام لدى الأطفال بين سنة، و3 سنوات.

ولفت إلى أحدث العلاجات في مجال العلاج المناعي في الأورام والذي يعد نقلة جديدة في علم الأورام، وأحدث العلاجات الإشعاعية عبر جهاز «الكربون أيون» الذي تبلغ قيمته ما يقارب 100 مليون درهم، حيث يقوم الجهاز بتسليط الجرعات الإشعاعية بدقة متناهية على المنطقة التي تعاني السرطان وعلاجها.



فحوص جينية



وأشارت الدكتورة راوية مبارك حمد، استشارية علم الأمراض المتخصصة في تشخيص أورام المخ والأعصاب بمدينة الشيخ خليفة الطبية، في أبوظبي، إلى مدى التطور الذي تواكبه المنشآت الصحية في الإمارة والتي تعمل على رصد الأمراض بهدف إيجاد حلول فورية لها، حيث يتم رصد عدد من الحالات النادرة والمعقدة لسرطانات الأطفال في مختبر علم الأمراض في المدينة سنوياً، منها حالة طفل أصيب بورم في منتصف الدماغ، وكانت نادرة نظراً لوجود طفرة جينية نادرة، حيث تم تأكيد وجود هذه الطفرة عن طريق الصبغة المتطورة التي حددت مكان وجود الطفرة، كما تم تشخيص ورم نادر يحدث عادة في الغضاريف، أو العظام، لكن ندرته تكمن في أنه شخص في الدماغ، وتمثل نسبة الإصابة به أقل من 1%، مرجعة ذلك إلى الطفرات الجينية التي باتت تنتشر الآن، ويتم سنوياً تشخيص اكثر من 70 حالة ما بين البالغين والأطفال، مصابين بأورام في الدماغ.

ولفتت إلى أن مدينة الشيخ خليفة الطبية تعمل حالياً على توفير الفحوص الجينية للأورام ضمن الفحوص التشخيصية المتقدمة التي تتوفر في مختبراتها، حيث تكمن أهمية الفحص الجيني في طب الأورام، في أنه يشخص الأورام بدقة، ويحدد درجة خطورتها، كما يساهم في تحديد الخطة العلاجية المناسبة، بناء على وجود طفرة جينية للورم، حيث يتم أخذ خزعة من الورم وفحص الخلايا بدقة، ما يوفر دقة العلاج.



الجانب الوراثي



وقالت الدكتورة سعيدة المرزوقي، أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الإمارات: «عند الحديث عن الوقاية عند الكبار يختلف الأمر، فالعوامل المسببة للإصابة بالسرطان عند الكبار تكون معروفة مثل السمنة، الطعام غير الصحي، التدخين، السكري، والضغط النفسي، أما بالنسبة للأطفال فإن الوضع يختلف، فالعوامل المسببة للإصابة بالسرطان غير معروفة حتى الآن، عدا العامل الجيني، مشيرة إلى أنه في سرطان الأطفال يتم العمل على الجانب الوراثي، فالأطفال الذين لديهم أمراض وراثية يكونون عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، ويمكن التركيز عليهم في برنامج الفحص الدوري، وهناك تشخيص مبكر ووقاية من الأورام التي من الممكن أن يصابوا بها، لافتة إلى أن أعداد المصابين بالسرطان قليلة جداً، وآخر إحصائية كشفت عن إصابة 44 طفلاً بسرطان الدم (لوكيميا)، ولو تم جمعهم مع بقية المصابين للأنواع الأخرى من السرطان فإن عددهم قليل جداً، ولا تتعدى نسبتهم 4.7% من إجمالي عدد الأطفال في الإمارات، مشيرة إلى أن الاستثمار قليل في أبحاث أورام الأطفال.



الوجبات السريعة تساعد على نمو الخلايا السرطانية



أشار الدكتور زين العابدين، اختصاصي الأورام في مستشفى برجيل بأبوظبي، إلى أن الأطعمة المقلية على الدهون المشبعة، والزيوت المهدرجة كالناجتس، والبطاطا المفرزة، والتي يقبل عليها الأطفال في صورة الوجبات السريعة، تعمل على زيادة نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، بحسب دراسات عالمية، إضافة إلى أنها تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول بالدم، وتحتوي هذه الوجبات على مادة تسمى الإكريلاميد، التي تساعد على نمو الخلايا السرطانية، والأورام، كما تساعد على حدوث الكثير من الأمراض، وليس السرطان فقط، بل إنها تسبب السمنة لدى الأطفال، إضافة إلى الأمراض القلبية.

وأكد أهمية التشخيص المبكر للسرطان عند الأطفال، حيث يساهم الكشف المبكر للمرض عند الأطفال بشكل كبير في زيادة نسبة الشفاء منه، داعياً الأهل إلى التنبه لأعراض سرطان الدم (اللوكيميا) التي تظهر على الطفل في صورة آلام العظام، والمفاصل، الضعف العام، شحوب الجلد، النزيف، الحمى، وفقدان الوزن، في حين تشتمل أعراض سرطان الدماغ وأورام الحبل الشوكي على الصداع، والغثيان، والقيء، ومشاكل التوازن، والتغيرات السلوكية، ونوبات الصرع، وعدم وضوح الرؤية، ومع ملاحظة هذه الأعراض تكون زيارة طبيب الأطفال ضرورية.

ولفت إلى أن نسبة إصابة الأطفال بالسرطان قليلة جداً، مقارنة بالكبار، مشيراً إلى أن فرص البقاء على قيد الحياة مع السرطان زادت بشكل ملحوظ للأنواع المختلفة من السرطان في الأطفال، مع تقدم التقنيات والعلاجات الحديثة، ويعتبر سرطان الدم (لوكيميا) الأكثر شيوعاً، يليه ورم في الدماغ، والورم الليمفاوي الثالث الأكثر شيوعاً، وسرطانات نادرة أخرى في الأطفال هي أورام العظام، وورم الأرومة العصبية، ساركوما الأنسجة.