شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية والتغيير" بالسودان: السلطة الانتقالية خطوة أساسية وشرط لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قوى "الحرية والتغيير" في السودان أن تشكيل السلطة الانتقالية، يعد خطوة أساسية وشرطاً لازماً لتحقيق عملية السلام، مشددة على أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها.

وذكرت "الحرية والتغيير"، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إنه في إطار سعيها لتوفير مناخ مناسب لعملية السلام التي هي أولى مهام الفترة الانتقالية واستجابة لمبادرة كريمة من الحكومة المصرية، انعقد اجتماع ضم أطراف قوى إعلان "الحرية والتغيير" بما فيها قيادة "الجبهة الثورية" السودانية في القاهرة يومي الأحد والاثنين الماضيين.

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وأضاف البيان أن المباحثات شددت على أهمية السلام كأساس لتنفيذ بقية مهام الفترة الانتقالية، كما تطرق الاجتماع إلى تضمين وثيقة "أديس أبابا" في الوثيقة الدستورية، بالإضافة للتطرق للأوضاع التنظيمية داخل قوى إعلان "الحرية والتغيير"، وكيفية تضمين اتفاقيات السلام القادمة في الاتفاق.

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار بينهما حول قضايا السلام بصورة مستمرة حتى تحقيقه بشكل شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة الوطنية، مؤكدا سعي "الحرية والتغيير" الحثيث والجاد لتحقيق السلام الشامل الذي لا يستثني أحداً.