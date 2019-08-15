الرئيس اليمنى يعين العميد الركن محمد الحبيشى قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المادة الثانية من هذا القرار قضت العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .

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